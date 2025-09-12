Haberler

Maltepe'de 3 Katlı Binanın Çatısında Yangın Çıktı

Güncelleme:
Maltepe'de bir binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

Yangın saat 17.00 sıralarında Çınar Mahallesi Site Sokak'taki 3 katlı bir binanın çatı katında çıktı. Henüz belirlenemeyen bir sebeple başlayan yangın, kısa sürede büyüdü. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri geldi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonrasında binanın çatısında hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
