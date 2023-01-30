Üye Girişi
Haberi Paylaş

Maltepe'de 3 katlı binanın çatısı alev alev yandı

Güncel Haberler

Maltepe'de 3 katlı binanın çatısı alev alev yandı

Maltepe'de 3 katlı binanın çatısı alev alev yandı.

Maltepe'de 3 katlı binanın çatısı alev alev yandı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, 09.50 sıralarında Gülensu Mahallesi Ezel Sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın çatısında çıktı. Çatının yandığını görenlerin haber vermesiyle olay yerine Maltepe ve Kartal'dan itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan çatıya müdahale ederken, polis de çevrede önlem aldı. Yangın yaklaşık 30 dakikalık çalışmanın ardından söndürüldü. Alev alev yanan çatı çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, çatıda hasar oluştu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İtfaiye Maltepe Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title