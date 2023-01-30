Maltepe'de 3 katlı binada çıkan yangın hasara yol açtı
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Maltepe'de 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Maltepe'de 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Gülensu Mahallesi Ezel Sokak'taki 3 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine, polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürülen yangın nedeniyle binada hasar oluştu.
Kaynak: AA / Güncel