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Maltepe'de 2 gecekondu yandı

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Maltepe'de bitişik haldeki 2 gecekondu yandı.

Maltepe'de bitişik haldeki 2 gecekondu yandı.

Başıbüyük Mahallesi Yardımcı Çıkmazı Sokak'taki bir gecekonduda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler bitişikteki iki katlı bir başka gecekonduya da sıçradı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Olayda her iki gecekondu da kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Şükrü Gündüz - Güncel

İtfaiye Maltepe Güncel Haberler

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