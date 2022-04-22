MALTEPE'DE 12 SANİYEDE FAR HIRSIZLIĞI - Haberler

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MALTEPE'DE 12 SANİYEDE FAR HIRSIZLIĞI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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MALTEPE'de park halindeki otomobilin farlarını 12 saniyede çalan hırsızlar güvenlik kamerasına yansıdı.

MALTEPE'de park halindeki otomobilin farlarını 12 saniyede çalan hırsızlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Zümrütevler Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde gece saatlerinde 3 kişi içinde bulundukları otomobille, park halindeki başka bir otomobilin yanına yaklaştı. Şüphelilerden ikisi otomobilden inerek tek hamleyle aracın tamponunu söktü. Ardından da 12 saniye içinde otomobilin farlarını çalarak, geldikleri araçla olay yerinden uzaklaştılar. Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, bir şüpheliyi yakaladı. Adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Polis ekiplerinin diğer şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor.

HIRSIZLIK ANI KAMERADA

Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde bir sürücünün otomobiliyle park halindeki aracın yanına yaklaştığı, otomobilden inen iki şüphelinin aracın tamponunu sökerek farları aldığı ve otomobilleriyle olay yerinden ayrıldıkları görülüyor.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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