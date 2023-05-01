Maltepe'de 1 Mayıs kutlamaları öncesi güvenlik önlemleri alındı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün kutlanacağı miting alanına giriş yerleri polis ekipleri tarafından kapatıldı. Sendika ve sivil toplum kuruluşları hazırlıklarına devam ediyor.

MALTEPE'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün kutlanacağı miting alanına giriş yerleri polis ekipleri tarafından kapatıldı. Alanda sendika ve sivil toplum kuruluşlarının hazırlıkları başladı.

Miting alanının bulunduğu Maltepe Orhangazi Şehir Parkı'nın çevresi ve sahil yolunun bir kısmı kutlama öncesi polis ekipleri tarafından kapatıldı. Sahil yolunu kullanmak isteyen sürücüler, alternatif yollara yönlendirildi. Alana gelen sendika ve sivil toplum örgütlerinin hazırlık yaptığı görüldü.