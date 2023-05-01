Maltepe'de 1 Mayıs kutlamaları öncesi arbede
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Maltepe'de 1 Mayıs kutlamalarının yapılacağı miting alanına giriş yapmak isteyen grup ile uyarılarda bulunan polis arasında tartışma yaşandı. Tartışma daha sonra arbedeye dönüştü. Polis, pankartlarla alana girmek isteyen gruba müdahale etti. Arbede sonrası gözaltına alınanlar oldu.
MALTEPE'de 1 Mayıs kutlamalarının yapılacağı Maltepe'deki miting alanına giriş yapmak isteyen grup ile polis arasında arbede yaşandı.
Maltepe'de 1 Mayıs kutlamalarının yapılacağı miting alanına giriş yapmak isteyen grup ile uyarılarda bulunan polis arasında tartışma yaşandı. Tartışma daha sonra arbedeye dönüştü. Polis, pankartlarla alana girmek isteyen gruba müdahale etti. Arbede sonrası gözaltına alınanlar oldu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel