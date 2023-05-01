Maltepe'de 1 Mayıs kutlamaları öncesi arbede

Maltepe'de 1 Mayıs kutlamalarının yapılacağı miting alanına giriş yapmak isteyen grup ile uyarılarda bulunan polis arasında tartışma yaşandı. Tartışma daha sonra arbedeye dönüştü. Polis, pankartlarla alana girmek isteyen gruba müdahale etti. Arbede sonrası gözaltına alınanlar oldu.