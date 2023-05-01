Maltepe'de 1 Mayıs kutlamaları için toplanmalar başladı

MALTEPE MİTİNG ALANINDA 1 MAYIS İÇİN TOPLANMALAR BAŞLADI -2

Melihcan ÇALIŞKAN - Hami YEŞİLYURT / 1 MAYIS Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarının gerçekleşeceği Maltepe miting alanında toplanmalar başladı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarının gerçekleşeceği Maltepe miting alanına girişler 10.30'dan itibaren başladı. Sendika ve STK'ların oluşturduğu kortejle birlikte, pankart ve bayraklarla gelen binlerce kişi Maltepe Orhangazi Şehir Parkı çevresinde toplanarak, giriş noktalarına yürümeye başladı. Polis ekipleri miting alanına açılan iki giriş noktası ve sahil yolunda güvenlik önlemleri aldı. Kutlamaya katılanlar, güvenlik noktalarındaki kontrollerden sonra sahnenin de bulunduğu alanda başlayacak konuşmaları ve konserleri beklemeye başladı.