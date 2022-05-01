MALTEPE'DE 1 MAYIS İÇİN TOPLANMALAR BAŞLADI
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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İSTANBUL'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün kutlanacağı Maltepe miting alanında hazırlıklar devam ediyor.
İSTANBUL'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün kutlanacağı Maltepe miting alanında hazırlıklar devam ediyor. Mitinge katılacak gruplar alana girmeye başladı.
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün kutlanacağı Maltepe'de hazırlıklar devam ediyor. Sabah erken saatlerde Maltepe Kartal sahilyolu trafiğe kapatıldı. Mitinge katılacak gruplar pankartlarıyla sahil yoluna geldi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, kontrol noktalarından aranarak geçenler alana girmeye başladı.
Demirören Haber Ajansı / Güncel