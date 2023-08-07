Maltepe D-100 Karayolunda Hafif Ticari Aracın Motorunda Yangın Çıktı

Maltepe D-100 Karayolu Kadıköy istikametinde seyir halinde olan bir hafif ticari aracın motor kısmında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü ve trafik yoğunluğu oluştu.