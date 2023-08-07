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Maltepe D-100 Karayolunda Hafif Ticari Aracın Motorunda Yangın Çıktı

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Maltepe D-100 Karayolu Kadıköy istikametinde seyir halinde olan bir hafif ticari aracın motor kısmında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü ve trafik yoğunluğu oluştu.

MALTEPE D-100 Karayolunda hafif ticari aracın motor kısmında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 08.00 sıralarında Maltepe D-100 Karayolu Kadıköy istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Kadıköy istikametinde seyir halinde olan 34 PH 7195 plakalı hafif ticari aracın motor kısmı alev aldı. Sürücüsünün emniyet şeridine çektiği araç yanmaya başladı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araçtaki yangını kısa sürede söndürdü. Yangın nedeniyle D-100 karayolu Kadıköy istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İtfaiye Kadıköy Maltepe Güncel Haberler

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