Maltepe D-100 Karayolu'nda Ticari Araç Alev Alev Yandı

Maltepe D-100 Karayolu'nda seyir halinde olan bir ticari araç, motor kısmında çıkan yangın sonucu alev alev yandı. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü ancak otoyolda uzun araç trafikleri oluştu.