Haberler

Maltepe D-100 Karayolu'nda otomobil geri geri gitti

Maltepe D-100 Karayolu'nda otomobil geri geri gitti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Maltepe D-100 Karayolu'nda bir otomobil, bilinmeyen bir nedenle geri geri ilerleyerek trafiği tehlikeye soktu. Olay başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Hiba HAKBİLİR/İSTANBUL, -MALTEPE D-100 Karayolu'nda seyir halindeki bir otomobil geri geri ilerledi. Olay anı başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Olay, bugün öğle saatlerinde Maltepe D-100 Karayolu'nda meydana geldi. Seyir halindeki bir otomobil yolun sağ şeridinde bilinmeyen bir nedenle geri geri giderek yolda ilerledi. Yoğun trafikte yaşanan olay, aynı istikamette seyreden başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Uçak neden pas geçti! Sisi'yi arayan Erdoğan, açık açık tehdit etmiş

Erdoğan açık açık tehdit etmiş: Mısır'a inmeden Ankara'ya döneriz
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
44 yıldır yayındaydı! Efsane televizyon kanalı ekranlara veda ediyor

44 yıldır yayındaydı! Efsane televizyon kanalı ekranlara veda ediyor
İsrail'in serbest bıraktığı Filistinli esirler Gazze'de

Meydanlar doldu taştı! İşte tarihe geçecek görüntüler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.