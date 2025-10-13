Maltepe D-100 Karayolu'nda otomobil geri geri gitti
Hiba HAKBİLİR/İSTANBUL, -MALTEPE D-100 Karayolu'nda seyir halindeki bir otomobil geri geri ilerledi. Olay anı başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
Olay, bugün öğle saatlerinde Maltepe D-100 Karayolu'nda meydana geldi. Seyir halindeki bir otomobil yolun sağ şeridinde bilinmeyen bir nedenle geri geri giderek yolda ilerledi. Yoğun trafikte yaşanan olay, aynı istikamette seyreden başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel