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Maltepe D-100 Karayolu'nda Otomobil Belediye İşçilerine Çarptı: 4 Ölü

Güncel Haberler

Maltepe, D-100 Karayolu üzerinde seyir halinde bulunan otomobil, çalışma yapan belediye işçilerine çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti.

MALTEPE, D-100 Karayolu üzerinde seyir halinde bulunan otomobil, çalışma yapan belediye işçilerine çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, D-100 Karayolu Ankara istikametinde Bostancı mevkisinde meydana geldi. Seyir halinde bulunan otomobil, karayolunda çalışma yapan belediye işçilerine çarptı. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Ekiplerin, kaza ile ilgili çalışması sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

D-100 Karayolu Güncel Haberler

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