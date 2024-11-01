Maltepe D-100'de Feci Kaza: 4 Yaralı

MALTEPE D-100'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce bir otomobile çarptı ardından yol kenarındaki otobüs durağına daldı. Kaza sonrası 4 kişi yaralanırken, durak kullanılamaz hale geldi.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Maltepe D-100 Karayolu Aydınevler mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Kadıköy istikametinde ilerleyen Ahmet Serhat Ş.'nin hakimiyetindeki 34 KSP 494 plakalı otomobil, bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce aynı istikamette seyir halindeki 34 CUJ 155 plakalı otomobile ardından yol kenarındaki otobüs durağına çarparak devrildi. Kazada, durakta bekleyen Ezgi K., Ahmet Serhat Ş. ile yanındaki Lara Ceren T., 34 CUJ 155 plakalı otomobilin sürücüsü İsmail Ü. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı 4 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza sonrası otobüs durağı tamamen parçalanarak kullanılamaz hale gelirken, D-100 yan yol Kadıköy istikameti trafiğe kapandı. Kazaya karışan araçların kaldırılması ve temizleme çalışmalarının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.