İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Maltepe Cumhuriyet Meydanı Alt Geçidi hizmete açıldı. Bağdat Caddesi'nin Maltepe merkez bölgesinde yapılan alt geçit ile araç trafiği yer altına alınarak bölge kesintisiz ulaşım imkanına kavuştu. Maltepe meydanında ise çalışmalar ise henüz devam ediyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapılan Maltepe Cumhuriyet Meydanı Alt Geçidi hizmete açıldı. Bağdat Caddesi'nin Maltepe merkez bölgesinde yapılan alt geçit ile araç trafiği yer altına alınarak bölge kesintisiz ulaşım imkanına kavuştu. Maltepe meydanında ise çalışmalar ise henüz devam ediyor.

İBB, İstanbul'da trafiği rahatlatmak ve kentte ulaşımı kesintisiz sağlamak için yatırımlarına devam ediyor. 2021 yılı kasım ayında başlanan Maltepe Cumhuriyet Meydanı Altgeçidi projesinde çalışmalar tamamlandı. Bağdat Caddesi'nin Maltepe merkez bölgesinde yapılan alt geçit ile araç trafiği yer altına alınarak bölgedeki trafik sorununa neşter vurulmuş oldu. Ayrıca çalışmalar kapsamında bölgedeki mevcut altyapı hatları da yenilendi.

25 BİN METREKARE YAYA ALANI İLE ÖRNEK BİR MEYDAN GELİYOR

İlçenin en büyük ihtiyaçlardan biri olan, her dönemde planlanan ama bir türlü başlanamayan Maltepe Meydanı projesi ise İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bu dönemde hayata geçiriliyor. Çalışmaları devam eden meydan projesiyle bölge 25 bin metrekarelik yayalaştırılmış bir alana kavuşturularak, İstanbul'un örnek meydanlarından biri olacak. Proje ile bölge sosyal alanlar ve ticari alanlar ile çok fonksiyonlu bir çehreye bürünecek.