Maltepe Belediyesindeki rüşvet operasyonu - Haberler

İstanbul Maltepe Belediyesinde rüşvet suçuna karıştıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 10'u kamu görevlisi 18 şüpheliden 16'sı yakalandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, "örgütlü olarak rüşvet almak, vermek, aracılık etmek ve resmi belgede sahtecilik" suçlarına karıştıkları tespit edilen, çoğunluğu Maltepe Belediyesinde görevli üst yönetici ve zabıta olmak üzere 10'u kamu görevlisi 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde düzenlediği eş zamanlı operasyonda, suçun işlendiği dönemde Maltepe Belediyesinde başkan yardımcılığı yapan Haydar B. ve Melih M. ve halen görevdeki Zabıta Müdürü Ahmet Ziyaeddin İ. ile eski Maltepe Tapu Müdürü Yılmaz C'nin de aralarında bulunduğu 16 zanlıyı yakaladı.

Adreslerde bulunan çok sayıda dijital malzeme ve evraka da el konuldu.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 2 zanlının yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.

Gözaltındaki, eski başkan yardımcılarından Haydar B'nin şuan İBB'de Tasarım İşleri Müdürlüğü yaptığı, Melih M'nin ise Maltepe Belediyesi Medya Müdürü olduğu öğrenildi. Ayrıca eski Tapu Müdürü Yılmaz C'nin de şuan Zeytinburnu Tapu Müdürlüğü yaptığı bildirildi.