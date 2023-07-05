Maltepe Belediyesi içine giren bir şahıs silahla ateş açtı. Olayda kullanılan silahın ruhsatsız olduğu ve şahsın CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcılığı yaptığı öğrenildi.

Maltepe Belediyesinde silahlı saldırıya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı

İSTANBUL - Maltepe Belediyesi içine giren bir şahıs silahla birkaç el ateş etti. Olaya ilişkin elde edilen yeni detaylara göre olayda kullanılan silahın ruhsatsız olduğu ve şahsın 2017-2018 yılları arasında CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcılığı yaptığı öğrenildi.

Maltepe Belediyesi binasında saat 15.00 sıralarında yaşanan olayda, Fevzi Polatisimli bir şahıs Başkan Ali Kılıç ile görüşmek için girdiği belediye binasında silah ile ateş açtı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken şahıs polis tarafından yakalandı.

Olaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Elde edinen bilgilere göre şahsın 2 sene önce belediyeden ihale aldığı, ihalesinin kesilmesi nedeniyle Başkan Ali Kılıç ile görüştüğü, görüşmeden sonra tekrar içeri girip 2 el ateş ettiği, aşağı inerken de 5 el ateş ettiği öğrenildi. Ayrıca şahsın kullandığı silahın ruhsatsız olduğu ve şahsın 2017-2018 yılları arasında CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcılığı görevinde bulunduğu öğrenildi.