Maltepe Belediyesi, Yeşil Belde Sitesi'nin dönüşüm sürecinde vatandaşlara destek verecek

Maltepe Belediyesi, Zümrütevler Mahallesi'nde riskli bina olarak tespit edilen Yeşil Belde Sitesi'nin dönüşüm sürecine ilişkin açıklama yaptı. Belediye, vatandaşların mağdur olmaması için her türlü desteği vermeye devam edeceklerini belirtti.

Maltepe Belediyesi, Zümrütevler Mahallesi'nde riskli bina olarak tespit edilen Yeşil Belde Sitesi'nin dönüşüm sürecine ilişkin "Riskli yapı dönüşüm süreçlerinde vatandaşlarımızın mağdur olmaması için yasaların bize verdiği yetki doğrultusunda her türlü desteği vermeye devam edeceğiz" açıklaması yaptı.

Maltepe Belediyesi'nden Zümrütevler Mahallesi'nde riskli bina olarak tespit edilen Yeşil Belde Sitesi'nin dönüşüm sürecine ilişkin bugün yapılan yazılı açıklamada, şunlara yer verildi:

"Söz konusu yapının depreme dayanıklı olmadığı belirlenmiş ve riskli bina olarak tespit edilmiştir. Bunun üzerine belediyemiz mevzuat gereği yasal süre olan 60 günlük tahliye sürecini başlatmış, yaklaşık 250 hanenin yaşadığı site sakinlerine tahliye konusunda gerekli tebligatı yapmıştır. 60 günlük sürenin sonunda site sakinlerinin başvurusu üzerine 30 gün ek süre tanınmıştır. 3 Ağustos 2023 itibarıyla 15 gün daha ek süre tanınmıştır. 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve binlerce vatandaşımızı yitirdiğimiz depremin acısını hala yüreğimizde yaşarken, Maltepe'de depremle mücadele konusunda ciddi bir hassasiyetle çalışıyoruz. Tıpkı Yeşil Belde Sitesi'nde olduğu gibi riski olduğunu tespit ettiğimiz her yapıyı hızlıca dönüştürerek depreme dayanıklı hale getirmek için kararlılıkla çalışıyoruz. Aynı zamanda riskli yapı dönüşüm süreçlerinde vatandaşlarımızın mağdur olmaması için yasaların bize verdiği yetki doğrultusunda her türlü desteği vermeye devam edeceğiz."