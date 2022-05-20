Maltepe Belediyesi'ne polis ekipleri geldi - 1 - Haberler

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Maltepe Belediyesi'ne polis ekipleri geldi - 1

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Maltepe Belediyesi'ne polis ekipleri geldi - 1

Ali Kerem BENGİ / - MALTEPE Belediyesi'ne polis ekipleri geldi.

Ali Kerem BENGİ  / - MALTEPE Belediyesi'ne polis ekipleri geldi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında 'örgütlü olarak rüşvet almak, vermek', 'aracılık etmek' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlarından suç tarihinde Maltepe Belediyesi'nin üst yönetiminde görevli kişiler ile zabıta personelinin de aralarında yer aldığı 10'u kamu görevlisi toplam 18 şüpheliye yönelik bu sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Öğle saatlerinde ise  Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri belediye binasına geldi.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Maltepe Belediyesi, Polis, Güncel, Haberler

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