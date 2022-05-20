MALTEPE BELEDİYESİ RÜŞVET OPERASYONU, 16 GÖZALTI... - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

MALTEPE BELEDİYESİ RÜŞVET OPERASYONU, 16 GÖZALTI...

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
MALTEPE BELEDİYESİ RÜŞVET OPERASYONU, 16 GÖZALTI...

MALTEPE Belediyesi'nin üst yönetiminde görevli kişilerle, zabıta personelinin de aralarında olduğu 10'u kamu görevlisi toplam 18 şüpheliye yönelik operasyonda şu ana kadar 16 kişi gözaltına alındı.

MALTEPE Belediyesi'nin üst yönetiminde görevli kişilerle, zabıta personelinin de aralarında olduğu 10'u kamu görevlisi toplam 18 şüpheliye yönelik operasyonda şu ana kadar 16 kişi gözaltına alındı. Maltepe eski Belediye Başkan Yardımcıları Haydar B. ile Melih M., eski Zabıta Müdürü Ahmet İ., görevdeki Zabıta Müdürü Ahmet Ziyaeddin İ. ve Maltepe eski Tapu Müdürü Yılmaz C.'nin de gözaltına alınanlar arasında olduğu öğrenildi. Haydar B.'nin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Tasarım İşleri Müdürü, Melih M.'nin Maltepe Belediyesi'nde Medya Müdürü, Yılmaz C.'nin ise Zeytinburnu Tabu Müdürü olarak görev yaptığı öğrenildi.

Şüphelilerin arazilerde imar konusunda sıkıntı yaşayan vatandaşların sorunlarını çözmek karşılığında rüşvet aldıkları iddia edildi.

Şüphelilerin, 'Örgütlü olarak rüşvet almak, vermek, aracılık etmek ve resmi belgede sahtecilik' suçlamalarıyla ifade vereceği kaydedildi.

Şüphelilerin emniyet sorgularının başladığı bildirildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Maltepe Belediyesi, Maltepe, Zabıta, Kamu, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title