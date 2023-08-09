Maltepe Belediyesi'nden İlçe Genelinde Asfaltlama Çalışmaları

İstanbul Maltepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde asfalt yapım ve onarım çalışmalarını hızlandırdı. Bu yıl 85 bin ton asfalt serimi, 120 bin metrekare kaldırım-parke ve yol imalatı tamamlanacak.

İstanbul Maltepe Belediyesi Fen İşleri Müdürü Erbil Uzunoğlu, ilçe genelinde asfalt yapım ve onarım çalışmalarının yoğun şekilde devam ettiğini belirterek "Bu yıl 85 bin ton asfalt serimi, 120 bin metrekare kaldırım-parke ve yol imalatı, bin 400 metrekare yağmur suyu imalatı tamamlanacak" dedi.

İstanbul Maltepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince, yaz mevsimiyle birlikte ilçe genelinde asfaltlama ihtiyacı olan sokaklarda çalışmalar hızlandırıldı. Haziran – ağustos aylarında ilçenin cadde ve sokaklarında 18 bin 250 ton asfalt serimi, 8 bin 745 ton yama çalışması tamamlandı.

Asfaltlama çalışması tamamlanan mahalle, cadde ve sokaklar şöyle:

"Altayçeşme Mahallesi Varna Sokak, Aydınevler Mahallesi Erzincan Sokak, Uyanık Caddesi, Fener Sokak, Sakinler Sokak, Barbaros Sokak, Aşık Veysel Caddesi, Çıpa Sokak, Bağlarbaşı Mahallesi Ümitli Sokak, Bıçakcı Çeşme Sokak, Gülyolu Sokak, Başıbüyük Mahallesi Eskicibağ Caddesi,Cevizli Mahallesi Fatih Caddesi, Ayhan Sokak, Ayten Sokak, Atilla Sokak, Didem Sokak, Fındıklı Mahallesi Evren Caddesi, Sarmaşık Sokak, Girne Mahallesi Nergiz Sokak, Uzun Sokak, Irmaklar Sokak, Narlı Sokak, Gülensu Mahallesi Battal Gazi Sokak, İdealtepe Mahallesi Panorama Sokak, Coşkun Sokak, Öğrenci Sokak, Cuma Sokak, Namık Kemal Caddesi, Zümrütevler Mahallesi Memleket Sokak, Okul Sokak ve Mevlana Sokak."