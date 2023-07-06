Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın odasında silahlı saldırı düzenleyen eski CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı Fevzi Polat tutuklandı. Şüpheli ifadesinde, 'Ali Kılıç, 'beni desteklemezseniz bir daha buraya gelmeyin' dedi' ifadelerine yer verdi.

Maltepe Belediyesi'nde silahlı saldırı düzenleyen şüpheli tutuklandı

Şüpheli ifadesinde: "Başkan Ali Kılıç, 'beni desteklemezseniz buraya gelmeyin' dedi"

"Bu makam babanın malı değil bizim sayemizde geldin"

İSTANBUL - Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın odasında silahlı saldırı düzenleyen eski CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı Fevzi Polat tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheli ifadesinde, " Ali Kılıç, 'beni desteklemezseniz bir daha buraya gelmeyin' dedi" ifadelerine yer verdi.

Maltepe Belediyesi binasında dün saat 15.00 sıralarında yaşanan olayda, eski CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı Fevzi PolatBaşkan Ali Kılıç ile görüşmek Maltepe Belediye Binasına geldi. Polat, başkanın odasından çıktıktan sonra odaya geri dönüp ateş etmeye başladı. Polat, ruhsatsız silahıyla ateş açtıktan sonra kaçmaya çalıştı. Polat, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

"Ben kendisine bu makam babanın malı değil bizim sayemizde geldin dedim"

Şüpheli ifadesinde, "Ben Ali Kılıç'ı öldürme kastı ile gitmedim. Kendisi beni makamına davet etti. Bunun üzerine gittim. 2 dönemde kendisini desteklediğimi fakat bu dönem beni niye desteklemedin dedi bana. Bende desteklemediğimi söyleyince hakaret etti. Çık dışarı dedi. Bir daha buralara gelmeyin dedi. Beni desteklemezseniz bir daha buraya gelmeyin dedi. Benim oğlumun karşı taraf ile hareket edip kendisine karşı mücadele ettiğini söyledi ve neden bu şekilde davrandığını söyledi" dedi.

"Bu makam babanın malı değil bizim sayemizde geldin"

Fevzi Polat devamında, "Bende oğlumun iradesine saygı duyması gerektiğini söyledim. Ben başka da bir şey söylemedim. Çık dışarı gittikten sonra ben çıkıp gittim. Daha sonra geri döndüm. Söylediği sözler zoruma gitti. Biz bunları hak etmedik dedim. Ben kendisine bu makam babanın malı değil bizim sayemizde geldin dedim. O anda kendime hakim olamayıp elimdeki silahla eşyalara doğru ateş ettim. Olay nedeni ile pişmanım" dedi.

Fevzi Polat çıkartıldığı mahkemece, "Silahlı tehdit" ve "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.