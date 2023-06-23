Maltepe Belediyesi Kurban Bayramı öncesi gıda ve hijyen denetimi yaptı

Maltepe Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde ilçedeki fırın, market ve eğlence yerlerinde gıda ve hijyen denetimi yaptı. Ruhsatsız faaliyet gösteren 38 iş yerine yasal işlem uygulanırken 43 seyyar satıcıya da müdahale edildi. İlçede kurulan tüm kurban satış ve kesim yerlerinde de denetim yapan ekipler, hijyen, temizlik, güvenlik gibi birçok konuda eksiği olan ve kaçak kesim uygulayan dört kurban kesim yerine izin verilmedi.

Maltepe Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde ilçedeki fırın, market ve eğlence yerlerinde gıda ve hijyen denetimi yaptı.

Maltepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi denetimlerini sıklaştırdı. Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı gıda denetim ekiplerince, ilçede bulunan 35 fırın, market ve 12 eğlence yerinde gıda ve hijyen denetimi yapıldı. Ruhsatsız faaliyet gösteren 38 iş yerine yasal işlem uygulanırken 43 seyyar satıcıya da müdahale edildi.

İlçede kurulan tüm kurban satış ve kesim yerlerinde de denetim yapan ekipler, Zümrütevler, Emek Caddesi girişi ve Başıbüyük Kuyulardüzü mevkindeki kurban satış yerinde ve müsaade edilen 18 kurban kesim alanında çalışmalarını sürdürdü. Bu kapsamda hijyen, temizlik, güvenlik gibi birçok konuda eksiği olan ve kaçak kesim uygulayan dört kurban kesim yerine izin verilmedi.

Bayram süresince de denetimlere devam edecek ekiplere, 444 1 706 numaralı telefondan ulaşılabilecek.