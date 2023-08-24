Maltepe Belediyesi Başıbüyük Ormanlarında Atık Topladı

Maltepe Belediyesi, Çöpüne Sahip Çık Vakfı ile Maltepe'nin Başıbüyük ormanlarında 52 kilogram atık topladı. Etkinlikte çevrenin ve onun bir parçası olan ormanların temiz tutulmasına dikkat çekildi.

Maltepe Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, Çöpüne Sahip Çık Vakfı ile sosyal duyarlılık projesine imza attı. Daha önce de benzer etkinliklerle çevreyi korumanın önemine dikkat çeken yetkililerin, bu seferki durağı Süreyyapaşa Korusu oldu.

Altınyıldız Classic firmasından 40 kişilik bir ekibin katıldığı temizlik çalışmasında ormandan çeşitli evsel atıklar, cam, tahta, kağıt gibi geri dönüştürülebilir atıklar da toplandı. Toplumda çöpün doğru yerlere atılması konusunda farkındalık yaratmak amacıyla "Maltepe Çöpüne Sahip Çıkıyor!" projesi kapsamında düzenlenen etkinlikte "yengeç"lerle 52 kilogram atık toplandı.

Etkinliğe belediye yetkililerin yanı sıra Çöpüne Sahip Çık Vakfı Projeler Yöneticisi Ece Kuray, Altınyıldız Classic çalışanları ve temizlik ekipleri katıldı. Çöpüne Sahip Çık Vakfı'nın maskotu ve çevre bilincini aşılayan belediyeye ait pankartlarla etkinlik hem renkli hem de verimli geçti.

Etkinlik sonunda Müdürlük yetkilileri şu açıklamayı yaptı:

"Günlük tüketim alışkanlıklarımız, atıklarımızı belirler. Ambalaj atıklarının kaynağında azaltılabilmesi için bu alışkanlıklarımızı da değiştirmeliyiz. Örneğin doğada yürüyüşe çıktığımızda ambalajlı içecek getirmek yerine kendi mataramıza doldurup getirmek etkili bir çözümdür. En önemlisi de çıkan atıkları yere atmayarak en yakın konteynıra kadar taşımalıyız. Bugün gerçekleştirilen Süreyya Paşa Korusu temizliği etkinliğinde, doğa yürüyüşü sırasında doğaya atılmış atıkların en çok da geri dönüştürülebilir ambalaj atıklarından oluştuğunu gördük. Doğamızı korumak çok zor değil ama bir kere zarar gören alanın eski haline gelmesi çok daha büyük bir zorluk. Bu yüzden herkesi duyarlı olmaya çağırıyoruz."