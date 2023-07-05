Maltepe Belediye Binasında Silahlı Saldırı

Maltepe Belediye binasında meydana gelen silahlı saldırı sonucunda bir kişi gözaltına alındı. Saldırganın psikolojik sorunları olduğu belirtilirken, olayın kontrol altında olduğu ve herhangi bir yaralanma olmadığı açıklandı.