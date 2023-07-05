Maltepe Belediye Binasında Silahlı Saldırı
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Maltepe Belediye binasında meydana gelen silahlı saldırı sonucunda bir kişi gözaltına alındı. Saldırganın psikolojik sorunları olduğu belirtilirken, olayın kontrol altında olduğu ve herhangi bir yaralanma olmadığı açıklandı.
Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Belediyemize yönelik silahlı saldırı gerçekleştirilmiştir. Saldırgan psikolojik sorunları olduğunu bu sebeple saldırıyı gerçekleştirdiğini ifade etmiştir. Suç unsurları etkisiz hale getirilerek, saldırgan emniyet güçlerine teslim edilmiştir. Herhangi bir yaralanma ya da olumsuzluk söz konusu değildir. Olay kontrol altındadır. Emniyetteki süreci yakından takip ettiğimizi belirtir, kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel