Maltepe Belediye Binasına Silahlı Saldırı
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Maltepe Belediye binasından silah sesleri yükseldi. Olay yerine polis sevk edilirken bir kişi gözaltına alındı. Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, saldırganın psikolojik sorunları olduğu ve bu sebeple saldırıyı gerçekleştirdiği belirtildi. Suç unsurları etkisiz hale getirilerek, saldırgan emniyet güçlerine teslim edildi. Herhangi bir yaralanma ya da olumsuzluk yaşanmamıştır. Olay kontrol altındadır. Emniyetteki sürecin yakından takip edildiği kamuoyuna duyurulmuştur.
İSTANBUL DHA - Maltepe Belediye binasından silah sesleri yükseldi. Olay yerine polis sevk edilirken bir kişi gözaltına alındı.
Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Belediyemize yönelik silahlı saldırı gerçekleştirilmiştir. Saldırgan psikolojik sorunları olduğunu bu sebeple saldırıyı gerçekleştirdiğini ifade etmiştir. Suç unsurları etkisiz hale getirilerek, saldırgan emniyet güçlerine teslim edilmiştir. Herhangi bir yaralanma ya da olumsuzluk söz konusu değildir. Olay kontrol altındadır. Emniyetteki süreci yakından takip ettiğimizi belirtir, kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.