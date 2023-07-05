Maltepe Belediye Binasına Silahlı Saldırı

Maltepe Belediye binasından silah sesleri yükseldi. Olay yerine polis sevk edilirken bir kişi gözaltına alındı. Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, saldırganın psikolojik sorunları olduğu ve bu sebeple saldırıyı gerçekleştirdiği belirtildi. Suç unsurları etkisiz hale getirilerek, saldırgan emniyet güçlerine teslim edildi. Herhangi bir yaralanma ya da olumsuzluk yaşanmamıştır. Olay kontrol altındadır. Emniyetteki sürecin yakından takip edildiği kamuoyuna duyurulmuştur.