Maltepe Belediye Başkanı Odasında Ateş Edildi
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Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın odasında ateş edildikten sonra yakalanan müteahhit Fevzi Polat tutuklandı. Polat, ifadesinde Kılıç'ın kendisini desteklememesi üzerine sinirlendiğini ve silahla ateş ettiğini söyledi.
MALTEPE Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın odasında ateş ettikten sonra yakalanan müteahhit Fevzi Polat, çıkarıldığı mahkemece 'Silahla tehdit' ve 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından tutuklandı. Şüpheli Fevzi Polat, hakimlikteki ifadesinde, Belediye Başkanı Kılıç'ın 'beni desteklemeseniz buraya gelmeyin' dediğini belirterek, "Ben çıkıp gittim. Daha sonra geri döndüm. Söylediği sözler zoruma gitti. Biz bunları hak etmedik. Bu makam babanın malı değil. Bizim sayemizde geldin dedim. O anda kendime hakim olamayıp elimdeki silahla eşyalara doğru ateş ettim. Olay nedeniyle pişmanım" dedi.
Maltepe Belediye binasında, dün saat 15.00 sıralarında meydana gelen olayda, randevu alarak geldiği binada Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın odasına giren müteahhit Fevzi Polat, ruhsatsız silahıyla ateş açtı. Odadan çıkan Polat'a Kılıç'ın resmi koruma polisi müdahale etti. Kaçmaya çalışan Fevzi Polat'la koruma polisi arasında 8. katta başlayan kovalamaca, tarafların karşılıklı ateş etmesiyle 5. kata kadar devam etti. Burada diğer çalışanların da müdahalesi ile saldırgan Fevzi Polat yakalandı.
TUTUKLANDIEmniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli Fevzi Polat Anadolu Adalet Sarayına sevk edildi. Polat, savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Fevzi Polat çıkarıldığı mahkemece 'Silahla tehdit' ve 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
"BENİ DESTEKLEMEZSENİZ BİR DAHA BURAYI GELMEYİNöŞüpheli Fevzi Polat hakimlikteki ifadesinde, "Ben Ali Kılıç'ı öldürme kastı ile gitmedim. Kendisi beni makama davet etti. Bunun üzerine gittim. 2 dönem de kendisini desteklediğimi söyledi. 'Bu dönem beni niye desteklemedin' dedi. Ben de desteklemediğimi söyleyince hakaret etti. 'Çık dışarı' dedi. 'Bir daha buralara gelmeyin' dedi. 'Beni desteklemezseniz bir daha burayı gelmeyin' dedi. Benim oğlumun karşı taraf ile hareket edip kendisine karşı mücadele ettiğini söyledi ve neden bu şekilde davrandığını söyledi. Ben de oğlumun iradesine saygı duyması gerektiğini söyledim. Ben başka da bir şey söylemedim. Ben çıkıp gittim. Daha sonra geri döndüm. Söylediği sözler zoruma gitti. 'Biz bunları hak etmedik' dedim. 'Bu makam babanın malı değil. Bizim sayemizde geldin' dedim. O anda kendime hakim olamayıp elimdeki silahla eşyalara doğru ateş ettim. Olay nedeniyle pişmanım" dedi.