Maltepe Belediye Başkanı Odasında Ateş Edildi

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın odasında ateş edildikten sonra yakalanan müteahhit Fevzi Polat tutuklandı. Polat, ifadesinde Kılıç'ın kendisini desteklememesi üzerine sinirlendiğini ve silahla ateş ettiğini söyledi.

MALTEPE Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın odasında ateş ettikten sonra yakalanan müteahhit Fevzi Polat, çıkarıldığı mahkemece 'Silahla tehdit' ve 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından tutuklandı. Şüpheli Fevzi Polat, hakimlikteki ifadesinde, Belediye Başkanı Kılıç'ın 'beni desteklemeseniz buraya gelmeyin' dediğini belirterek, "Ben çıkıp gittim. Daha sonra geri döndüm. Söylediği sözler zoruma gitti. Biz bunları hak etmedik. Bu makam babanın malı değil. Bizim sayemizde geldin dedim. O anda kendime hakim olamayıp elimdeki silahla eşyalara doğru ateş ettim. Olay nedeniyle pişmanım" dedi.

Maltepe Belediye binasında, dün saat 15.00 sıralarında meydana gelen olayda, randevu alarak geldiği binada Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın odasına giren müteahhit Fevzi Polat, ruhsatsız silahıyla ateş açtı. Odadan çıkan Polat'a Kılıç'ın resmi koruma polisi müdahale etti. Kaçmaya çalışan Fevzi Polat'la koruma polisi arasında 8. katta başlayan kovalamaca, tarafların karşılıklı ateş etmesiyle 5. kata kadar devam etti. Burada diğer çalışanların da müdahalesi ile saldırgan Fevzi Polat yakalandı.

TUTUKLANDI

"BENİ DESTEKLEMEZSENİZ BİR DAHA BURAYI GELMEYİNö