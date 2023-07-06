Maltepe Belediye Başkanı'nın Odasında Ateş Açan Müteahhit Adliyeye Sevk Edildi

MALTEPE Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın odasında ateş ettikten sonra yakalanan müteahhit Fevzi Polat, poliste işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Fevzi Polat'ın poliste verdiği ifadesinde "Onunla eskiden tanışıyorduk. Görüşmek için randevu almıştım. Önce erken geldiğim için beni kapıda beklettiler. Daha sonra içeri girdiğimde beni aşağılayıcı hareketlerde bulundu. Oğlumun siyasi rakipleriyle iş yaptığını söyledi. Buna çok içerledim. Dışarı çıkıp tekrar içeri girdim ayaklarına doğru ateş ettim" dediği öğrenildi.< Maltepe Belediyesi binasında dün saat 15.00 sıralarında meydana gelen olayda randevu alarak geldiği binada Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın odasına giren müteahhit Fevzi Polat ruhsatsız silahıyla ateş açtı. Odadan çıkan Polat'a Kılıç'ın resmi koruma polisi müdahale etti. Kaçmaya çalışan Fevzi Polat'la koruma polisi arasında 8. katta başlayan kovalamaca karşılıklı ateş edilerek 5. kata kadar sürdü. Burada diğer çalışanların da müdahalesi ile saldırgan Fevzi Polat yakalandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel