Maltepe Belediye Başkanı'nın makamında silahla ateş açan zanlı adliyeye sevk edildi

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın makam odasında silahla ateş açan zanlı, polis tarafından gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Zanlının, belediye başkanıyla yaşadığı tartışma sonucunda ateş ettiği iddia ediliyor.

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın makam odasında silahla ateş açan zanlı adliyeye sevk edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Maltepe Belediyesi binasında bir kişinin silahla ateş açmasına ilişkin çalışma başlattı.

Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın makam odasında 2, koridorda 5 el ateş ettiği belirlenen ve olayın ardından korumalar tarafından yakalanan şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

Müteahhitlik yaptığı öğrenilen Fevzi P'nin (57) emniyetteki sorgusunda, makamında görüştüğü belediye başkanının kendisini aşağıladığını öne sürdü.

Bunun üzerine Kılıç ile tartıştıklarını belirten şüpheli, yaşadığı durumu hazmedemediği için ruhsatsız tabancasıyla korkutmak amacıyla ateş ettiğini savundu.

Fevzi P'nin, belediye başkanı Ali Kılıç ile görüştükten sonra özel kalem odasında bir süre beklediği ve ardından tekrar makam odasına giderek olayı gerçekleştirdiği öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.