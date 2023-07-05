Maltepe Belediye Başkanı'nın makam odasına silahlı saldırı

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın makam odasının kapısında silahla ateş açan kişi gözaltına alındı. Saldırganın psikolojik sorunları olduğu belirtilirken, herhangi bir yaralanma veya olumsuzluk yaşanmadığı açıklandı.

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın makam odasının kapısında silahla ateş açan kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, müteahhit Fevzi P, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'la görüşmek için belediye binasına geldi.

Kılıç'la makam odasında görüşen Fevzi P, odadan çıktıktan sonra tekrar içeri girmek isteyerek yanındaki tabancayla havaya iki el ateş etti. Başkan Kılıç, yanındakiler tarafından başka bir odaya götürülürken, şüpheli bir alt katta da havaya 3 el ateş açtı.

Durumun bildirilmesi üzerine belediye binasına gelen polis ekiplerince gözaltına alınan Fevzi P, emniyete götürüldü.

Polis ekipleri belediye binasında güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri de inceleme yaptı.

Öte yandan daha önce CHP Maltepe İlçe Başkanlığında yöneticilik yapan Fevzi P'nin belediyeden bazı ihaleler aldığı öne sürüldü.

Maltepe Belediyesinden açıklama

Maltepe Belediyesinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Belediyemize yönelik silahlı saldırı gerçekleştirilmiştir. Saldırgan psikolojik sorunları olduğunu, bu sebeple saldırıyı gerçekleştirdiğini ifade etmiştir. Suç unsurları etkisiz hale getirilerek, saldırgan emniyet güçlerine teslim edilmiştir. Herhangi bir yaralanma ya da olumsuzluk söz konusu değildir. Olay kontrol altındadır. Emniyetteki süreci yakından takip ettiğimizi belirtir, kamuoyunun bilgisine sunarız."

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hepimize geçmiş olsun. Herhangi bir yaralanma ya da olumsuzluk söz konusu değil. Sürecin takipçisi olacağız." ifadelerini kullandı.