Maltepe Belediye Başkanı ile Görüşen Müteahhit Silahla Ateş Açtı

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ile görüşen müteahhit Fevzi Polat, silahıyla ateş açınca gözaltına alındı. Olayın ardından belediye tarafından yapılan açıklamada saldırganın psikolojik sorunları olduğu belirtilerek herhangi bir yaralanma olmadığı ve olayın kontrol altında olduğu ifade edildi.