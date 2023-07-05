Maltepe Belediye Başkanı ile Görüşen Müteahhit Silahla Ateş Açtı
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Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ile görüşen müteahhit Fevzi Polat, silahıyla ateş açınca gözaltına alındı. Olayın ardından belediye tarafından yapılan açıklamada saldırganın psikolojik sorunları olduğu belirtilerek herhangi bir yaralanma olmadığı ve olayın kontrol altında olduğu ifade edildi.
Olay saat 15.00 sıralarında Maltepe Belediye Başkanlığı binasında meydana geldi. İddiaya göre 60 yaşındaki müteahhit Fevzi Polat,Maltepe Belediyesi binasına gelerek 8. kattaki belediye başkanı Ali Kılıç'ın odasına girdi. Polat, Kılıç ile bir süre konuştuktan sonra çıktı. Tekrar odaya yönelen Polat, 'başkana bir şey soracağım' diyerek içeri girdi. Fevzi Polat içeride 2 el ateş etti. İhbar üzerine binaya polis ekipleri sevk edildi. Olayın ardından merdivenlerden inerek uzaklaşmaya çalışan Polat burada da 5 el ateş açtı. Polat, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ruhsatsız silah kullanan Polat'ın 2017-2018 yılları arasında CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcılığı görevinde bulunduğu öğrenildi. Fevzi Polat'ın daha önce belediyeden ihale aldığı belirtilirken emniyetteki sorgusu sürüyor.Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise, "Belediyemize yönelik silahlı saldırı gerçekleştirilmiştir. Saldırgan psikolojik sorunları olduğunu bu sebeple saldırıyı gerçekleştirdiğini ifade etmiştir. Suç unsurları etkisiz hale getirilerek, saldırgan emniyet güçlerine teslim edilmiştir. Herhangi bir yaralanma ya da olumsuzluk söz konusu değildir. Olay kontrol altındadır. Emniyetteki süreci yakından takip ettiğimizi belirtir, kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.
Görüntü dökümü----------Belediye Binası önündeki polis ekipleri-Belediye binasından görüntü-Olay yeri inceleme ekiplerinden görüntü-Belediye binası önündeki belediye çalışanları
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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel