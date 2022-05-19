Maltepe Atletizm Pisti 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda açıldı - Haberler

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapılan Maltepe Atletizm Pisti, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda açıldı.

Maltepe Etkinlik Alanı'ndaki pistin açılışına CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, çok sayıda sporcu ve aileleri katıldı.

Açılışta yaptığı konuşmada katılanların bayramını kutlayan İBB Başkanı İmamoğlu, "Yaklaşık 11 yıl önce sanki bir Gençlik Spor Müdürlüğünün kutlaması gibi, 23 Nisan'ı sanki bir Milli Eğitim Bakanlığının kutlaması gibi tebliğ yayınlandı, 2011 yılıydı yanlış hatırlamıyorsam. ya o günden bugüne hani neler geçti? Bu ülkede ne yazık ki darbe girişimi oldu, şu oldu, bu oldu, bunu bir türlü değiştirmeye niyet etmiyorlar. Yanlıştır, bu 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'dır, millete armağan edilmiştir. Çocuklarımıza, gençlerimize armağan edilmiştir. Gençlik Spor Müdürlüğüne değil, o da bir parçasıdır ama ona değil. Dolayısıyla bunun mutlaka değişmesi gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

İBB olarak gençlerin yanında yer alacaklarını, İstanbul'da en büyük projesinin çocuklar ve gençlere hizmet olduğunu kaydeden İmamoğlu, gençlerin şehrin yönetimine katılması için büyük bir çaba sarf ettiklerini söyledi.

"İstanbul'un sporun iyileştirici gücüyle buluşmasını istiyoruz"

En büyük hayallerinden birinin 16 milyon insanın etkin bir şekilde spor yapabilmesi olduğunu dile getiren İmamoğlu, şöyle devam etti:

"Sadece ülkemize değil tüm dünyaya etki eden İstanbul gibi dev bir metropolün sporun her anlamda iyileştirici gücüyle buluşmasını çok istiyoruz. Daha sağlıklı ve geleceğe daha umutlu bakan bir kent yaratmanın yolu kesinlikle spordan geçiyor. Ben bunu hayatım boyunca deneyimledim. Kesinlikle geleceğe umutla bakan bir kent olmak istiyorsak bu potansiyeli görmek ve sporun ne kadar önemli olduğunu, çocuklarımızın ve gençlerimizin bu imkanlarla daha fazla buluşmasını sağlamanın ne kadar değerli olduğunu ortaya koymak zorundayız."

Ekrem İmamoğlu, 2036 olimpiyatlarını İstanbul'a getireceklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Hep beraber 2036 olimpiyatlarını bu şehirde insanlarımıza yaşatacağız. Dünyada herkes İstanbul'u biliyor ve tanıyor. Bu benzersiz şehrin imajını 2036 süreciyle ve 2036'ya ev sahipliği yapmamızla beraber çok önemli bir yere taşıyacağımızın farkındayız. Dolayısıyla İstanbul 2036 sadece bir organizasyon değil, belediyemizin tüm birimleriyle üzerinde uzlaştığı, ülkemizin tüm kurumlarıyla beraber hareket etmek için çalıştığı, halkımızın da benimseyeceğine güvendiğimiz çok önemli bir vizyonu ortaya koyuyoruz."

Maltepe Atletizm Pisti'nin seçim döneminde verdiği önemli vaatlerden biri olduğuna işaret eden İmamoğlu, buranın uluslararası düzeyde İBB tarafından yapılan ilk pist olduğunu anlattı.

Avrupa Yakası'nda da atletizm pisti yapılacak

İmamoğlu, 7 yaş ve üzeri sporcuların antrenman yapabileceği ve yarışabileceği pistin zaman zaman vatandaşlara da hizmete açılacağına değinerek, bu pistin daha gelişmişinin temelinin yakın zamanda Avrupa Yakası'nda atılacağını dile getirdi.

Açılışta İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından bandolu kortej yürüyüşü ve çeşitli spor müsabakaları gerçekleşti. Ayrıca 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında alanda gün boyu çeşitli etkinlikler ve konserler düzenlenecek.

Etkinlik alanında, 29 bin metrekare proje sahasında yaklaşık 16 bin metrekare içerisinde inşa edilen atletizm pistinde 1121 kişi kapasiteli tribün, 6 idari ofis, 5 soyunma odası, 2 dinlenme odası, 2 hakem odasının yanı sıra masaj, kondisyon, sağlık, doping kontrol odaları ve ödül bekleme tören yeri bulunuyor.