Maltepe açıklarında karaya oturan kuru yük gemisi bulunduğu yerden kurtarıldı

MALTEPE açıklarında 106 metre uzunluğundaki Comoros bayraklı kuru yük gemisi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından halat yardımıyla bulunduğu yerden kurtarılarak kontrollerin yapılması için güvenli bölgeye çekildi.

MALTEPE açıklarında 106 metre uzunluğundaki Comoros bayraklı kuru yük gemisi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından halat yardımıyla bulunduğu yerden kurtarılarak kontrollerin yapılması için güvenli bölgeye çekildi.

Comoros Bayraklı HESEN M isimli kuru yük gemisi, dün akşam saatlerinde İstanbul Boğazı'ndan geçiş yapmaya hazırlandığı sırada Maltepe açıklarında karaya oturmuş, ihbar üzerine olay yerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edilmişti. Gemi çevresinde çalışma yapan ekipler, 106.4 metre uzunluğundaki geminin herhangi bir çevre kirliliğine sebep olmadığını saptamıştı. Sabah saatlerinde ekipler, gemiyi halat yardımıyla bulunduğu yerden kurtararak kontrollerin yapılması için güvenli bölgeye çekti.