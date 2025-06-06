Maltalı Aydınlardan Avrupa Parlamentosu Başkanına Sert Eleştiri

Maltalı Aydınlardan Avrupa Parlamentosu Başkanına Sert Eleştiri
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Maltalı akademisyen ve sanatçılar, Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola'yı Gazze'deki olaylara sessiz kalmakla eleştirdi. Aydınlar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını 'planlı bir soykırım' olarak nitelendirerek, Metsola'nın durumu görmezden gelmesini kınadı.

Maltalı akademisyen, yazar ve sanatçılar, İsrail saldırısı ve ablukası altındaki Gazze'de yaşananlara ilişkin bugüne kadar sessiz kaldığı gerekçesiyle Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Maltalı Başkanı Roberta Metsola'yı yazdıkları "Sizden utanıyoruz" başlıklı açık mektupla sert şekilde eleştirdi.

Malta basınında çıkan haberlere göre, 200 kadar Maltalı yazar, akademisyen, sanatçı ve aktivistten oluşan bir grup aydının imza attığı mektupta, AP Başkanı Metsola, Gazze'de yaşanan etnik temizlik ve soykırım karşısında gerekli tepkiyi göstermediği için eleştirildi.

Aydınlar mektuplarında, İsrail'in Gazze'ye yönelik eylemlerini "planlı bir soykırım" olarak nitelendirirken, yaşananlar karşısında Metsola'nın "gözlerini kaçırmayı tercih ettiğini" savundu.

Mektupta aydınlar, Metsola'nın Gazze konusunda sessiz kalmasından utandıklarını belirterek, "Malta vatandaşları ve sakinleri olarak sizden utanıyoruz. Korkak, hesapçı politikacılar bu sorunlu dünyanın ihtiyacı olan şey değil. Siyasetçilerimizden ahlaki bir omurga; etnik temizlik operasyonu karşısında açıkça konuşmalarını talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

-? ?Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'yi kalıcı işgal için harekete geçti

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 4 bin 402 Filistinli hayatını kaybetti, 13 bin 489 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 54 bin 677'ye, yaralıların sayısı da 125 bin 530'a yükseldi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.

Plana göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'ni kalıcı olarak işgal edecek, Filistinliler Gazze'nin güneyindeki "toplama kamplarına" sürülecek. İsrail burada toplama kamplarında Filistinlilere, "hayatta kalacakları" kadar insani yardım verecek.

İsrailli bakanlar, Gazze Şeridi'nde sağlam kalan her şeyi yıkacaklarını ve Filistinlileri önce güneye, oradan da başka ülkelere sürmeyi planladıklarını açıkladı.

Kaynak: AA / Barış Seçkin - Güncel
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