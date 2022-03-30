Malta'nın Trablus Konsolosluğu vize başvurularını kabul etmeye başladı - Haberler

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Malta'nın Trablus Konsolosluğu vize başvurularını kabul etmeye başladı

AA - Ebu Bekir Aşkın - Güncel
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Malta'nın Trablus Konsolosluğu vize başvurularını kabul etmeye başladı

Malta'nın Trablus Büyükelçisi Charles C. Saliba, 27 Mart itibarıyla Libya vatandaşlarının vize başvurularını kabul etmeye başladıklarını bildirdi.

VİZE, KIRKLARELİ (AA) - Malta'nın Trablus Büyükelçisi Charles C. Saliba, 27 Mart itibarıyla Libya vatandaşlarının vize başvurularını kabul etmeye başladıklarını bildirdi.

"The Libya Observer" haber portalının aktardığına göre, vize başvuruları Avrupa Birliği standartlarında düzenlenecek ve Libya vatandaşları turistik, sağlık, eğitim ve aile vizesi gibi çeşitli vize tiplerinde başvuruda bulunabilecek.

Malta'nın Trablus Büyükelçisi Charles C. Saliba, sadece başkent Trablus'ta değil ülkenin doğusundaki Bingazi kentinde de vize başvurularının başlaması için çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Vize konusundaki ilerleme ancak Libya ve Malta Dışişleri bakanlıklarının ortak çabası ile mümkün oldu." dedi.

Büyükelçi Saliba, Malta'nın Libya'yı ve Libya halkını her zaman destekleyeceğini ifade etti.

AA / Ebu Bekir Aşkın - Güncel

Tripoli, Libya, Malta, Vize, Güncel, Haberler

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