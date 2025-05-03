Malta Hükümeti, Gazze'ye Yardım Götüren Geminin Saldırıya Uğradığını Yalanladı

VALETTA, 3 Mayıs (Xinhua) -- Malta hükümeti, Gazze'ye yardım götüren "Conscience" gemisine yönelik saldırıyla bağlantılı hiçbir uçak ya da geminin hiçbir zaman Malta hava sahasına ya da karasularına girmediğini açıkladı.

Cuma günü akşamı saatlerinde yapılan açıklamada Malta Deniz Güvenliği Komitesi'nin, "son 48 saat içinde 'Conscience' gemisi olayıyla ilgili olarak yerli ve yabancı medyada bahsi geçen hiçbir uçak ya da geminin Malta'nın egemenliğindeki hava sahasına ya da karasularına (kıyıdan itibaren 12 deniz mili) girmediğini teyit ettiği" belirtildi.

Açıklamada, "Malta Deniz Güvenliği Komitesi, durumu izlemeye devam edecektir ve uluslararası hukukun öngördüğü şekilde gemiye yardım sağlanacaktır" ifadesine yer verildi.

Uluslararası sivil toplum kuruluşu Özgürlük Filosu Koalisyonu, sosyal medya platformu X üzerinde paylaştığı mesajında Gazze'ye yardım götüren geminin Malta karasularının hemen dışında bir insansız hava aracının saldırısına uğradığını duyurmuştu. Saldırı sonucu geminin gövdesi hasara uğrarken gemide yangın da çıktı.

Malta medyası gemideki tüm kişilerin kurtarıldığını ve yaralanan olmadığını bildirirken, yerel medyada geminin saldırıya uğramasından saatler önce bir İsrail askeri uçağının Malta çevresinde dolaştığı yönünde haberler yer aldı.

Hükümetten daha önce yapılan açıklamada imdat çağrısı alındığını ve yetkililerin derhal yardım teklifinde bulunduğu doğrulanmış, Malta Silahlı Kuvvetleri'ne ait bir devriye botunun da bölgeye sevk edildiği kaydedilmişti.