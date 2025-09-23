Malta, Filistin Devleti'ni Resmen Tanıdı

Malta Başbakanı Robert Abela, Malta olarak Filistin Devleti'ni resmen tanıdıklarını gururla teyit ettiğini söyledi.

Abela, Fransa ve Suudi Arabistan öncülüğünde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde Filistin Meselesine Çözüm Bulunması ve İki Devletli Çözümün Hayata Geçirilmesi Konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferans'ta bir konuşma yaptı.

Başbakan Abela, konuşmasının hemen başında, "Açık ve net bir şekilde ifade ederek başlamak isterim ki, Malta Cumhuriyeti, Filistin Devleti'ni resmen tanıdığını gururla teyit etmektedir. Bunu, her iki halkın da geleceğini güvence altına alacak tek çözüm olan gerçek ve barışçıl iki devletli çözüme yönelik somut bağlılığımızın bir göstergesi olarak yapıyoruz." dedi.

Malta, İsrail'in demokratik bir Filistin Devleti ile beraber var olma hakkını da aynı şekilde açıkça desteklediğini dile getiren Abela, Hamas'ın Filistin'de yeri olmaması gerektiğini ileri sürdü.

Abela, Filistin'in tanınmasının Hamas için bir zafer anlamına geldiği iddiasına da katılmadığını söyledi.

Başbakan Abela, Hamas'ın elindeki esirlerin koşulsuz serbest bırakılması çağrısını yinelediklerini ifade ederken, Malta'nın acil ve kalıcı ateşkes istediğini, çatışmaların artık durması gerektiğini vurguladı.

Abela, Filistinlilerin tek devlet, tek hükümet yaklaşımını desteklediklerini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Aynı şekilde İsrail hükümetlerinin de acil sorumlulukları var. Sivillere ve altyapıya yönelik saldırıları derhal durdurulmalıdır. Batı Şeria'daki yasadışı yerleşimci işgali ve beraberindeki şiddet de derhal durdurulmalıdır. Gazze'de açlık yaşanıyor ve acınası miktardaki gıda yardımına ulaşmaya çalışan aç sivillerin ölümlerine izin verilemez."

Malta Başbakanı Abela, Gazze'de mevcut trajedinin derinliği karşısında sessiz kalamayacaklarını sözlerine ekledi.