Malta'dan arama kurtarma ekibi Türkiye'ye hareket etti

Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından enkaz altında kalanların kurtarılmasına destek verecek Malta ekibi, Türkiye'ye doğru yola çıktı.

Malta Dışişleri, Avrupa İşleri ve Ticaret Bakanı Ian Borg, İçişleri, Güvenlik, Reformlar ve Eşitlik Bakanlığına bağlı arama kurtarma ekibini Malta Havaalanı'ndan uğurlamasını Twitter hesabından paylaştı.

Borg, "Malta İçişleri, Güvenlik, Reformlar ve Eşitlik Bakanlığının Türkiye'ye arama ekibi gönderme konusundaki hızlı kararının ardından, şimdi afete müdahale çabalarına yardımcı olmak için Türk Kızılay aracılığıyla mali destek sağlanması talimatı verdim. Malta, ihtiyaç anında ülkelerle dayanışma gösterme konusunda kararlıdır." ifadelerini kullandı.

Maltalı yardım ekibinin uğurlamasına Bakan Borg'un yanı sıra Malta İçişleri, Güvenlik, Reformlar ve Eşitlik Bakanı Byron Camilleri ve Türkiye'nin Valetta Büyükelçisi Erdeniz Şen de katıldı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, 32 kişilik ekipte 1 de arama-kurtarma köpeği bulunuyor.

Ekip beraberinde 5,5 tonluk insani yardım malzemesi de götürüyor.

Malta arama-kurtarma ekibinin, THY'nin tarifeli seferiyle bu gece TSİ 02.00 sularında İstanbul'a ulaşacağı, oradan da AFAD'ın koordinasyonunda ihtiyaç duyulan deprem bölgesine sevk edileceği öğrenildi.

-İtalyan yardımı ekibi de yola çıkmaya hazır

İtalya İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da 50'den fazla kişiden oluşan İtalyan İtfaiyesi ekibiyle 10 kişilik sağlık ekibinin, arama kurtarma uzmanı köpeklerle beraber İtalyan Hava Kuvvetleri'ne ait C-130 tipi nakliye uçağı ile Pisa'dan Türkiye'deki deprem bölgesine hareket etmek için hazırlıklarını tamamladığı bildirildi.

İtalyan itfaiyesi, Twitter'dan Türkiye'ye götüreceği malzemeleri, beton kırıcı ve kesici ekipmanları paylaştı.