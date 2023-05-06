Malta'da Türkiye'deki 14 Mayıs seçimleri için oy verme işlemi başladı

Malta'da bulunan Türk vatandaşları, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için sandık başına gidiyor.

Malta'da bulunan Türk vatandaşları, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için sandık başına gidiyor.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 2 bin 808 vatandaşın bulunduğu Malta'da, Türkiye'nin Valetta Büyükelçiliğinde oy kullanma işlemi yerel saatle 09.00'da (TSİ 10.00) başladı.

Oy verme işleminin bugün ve yarın 09.00-21.00 saatlerinde yapılacağı Büyükelçilikte her gün ikişer sandık kurulacak.

Malta'daki Türk vatandaşlarının seçime büyük ilgi gösterdiği ve Büyükelçiliğin önünde kuyruk oluşturduğu gözlendi.

Türkiye'nin Valetta Büyükelçisi Erdeniz Şen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oy kullanma işleminin sorunsuz gerçekleşmesi için gerekli düzenlemeleri yaptıklarını belirterek "Sabah 09.00'da başladık. İki sandıkta yapıyoruz. Vatandaşlarımız sabahtan geldiler, ilgi gösteriyorlar. Aşağı yukarı 100 kişi sırada. Herhangi bir sorun olmadan hızlı bir şekilde oylarını kullanıyorlar." dedi.

Oy verme işlemlerinin 7 Mayıs Pazar günü 21.00'de sona ermesinin ardından oy pusulalarının diplomatik kuryeyle Türkiye'ye ulaştırılması öngörülüyor.