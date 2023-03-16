Malta'da Türk vatandaşını araçla ezen failin yargılanması sürüyor

Malta'da 18 Ocak'ta Türk vatandaşı Pelin Kaya'yı aracıyla ezen Fransa- Malta vatandaşı Jeremie Camilleri'nin "kasten öldürmek"ten tutuklu yargılandığı davanın dördüncü duruşması yapıldı.

AA muhabirinin, Kaya ailesine hukuki danışmanlık sağlayan firma yetkililerinden edindiği bilgiye göre, dördüncü duruşmada görgü tanıkları dinlendi.

Görgü tanıklarının, katil zanlısı Camilleri'nin kazanın ardından yerde yatan Kaya'ya taşlar attığını ve yardım etmeye çalışanlara saldırdığını söylediği ifade edildi.

Polisin güvenlik kamerasındaki görüntülerin delil olarak 20 Mart'ta dosyaya ekleneceği, bir sonraki duruşmanın ise 27 Mart'ta yapılacağı belirtildi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Türkiye'nin Valetta Büyükelçisi Erdeniz Şen, Kaya'nın ailesi ile duruşmayı takip etti.

Bu arada, Pelin Kaya'nın hayatını kaybettiği noktada, dün akşam Gzira Belediye Başkanı Conrad Manche'nin düzenlediği törenle Kaya için yapılan anı levhası olay yerine yerleştirildi. Ayrıca burada Türk mimar anısına ağaçlar da dikildi.

Malta'da yaşayan Türk toplumundan temsilciler ve Maltalıların yanı sıra anma töreninde Malta Başbakanı Robert Abela'nın eşi Lydia Abela da hazır bulundu. Abela, Pelin Kaya'nın yakınlarına taziyelerini sundu. Büyükelçi Şen, burada da Kaya ailesini yalnız bırakmadı.

Pelin Kaya'nın hayatını kaybettiği kaza

Malta'nın Gzira kentinde Testeferrata Caddesi'nde 18 Ocak Çarşamba gecesi saat 01.00 sularında, Jeremie Camilleri'nin kullandığı siyah araç, önce benzin istasyonuna zarar vermiş, ardından yakındaki fastfood restoranın önünden geçen 30 yaşındaki Pelin Kaya'ya çarpmıştı.

Görgü tanıkları, Camilleri'nin aracından inerek, çarptığı Kaya'ya ayrıca taş attığını ve yardım etmek isteyenlere de engel olduğunu aktarmıştı.

Malta polisi, saldırgan tavırlar sergileyen araç sürücüsü Camilleri'yi elektro şok tabancası yardımıyla gözaltına almıştı.

Camilleri, 19 Ocak'ta çıkarıldığı mahkemede, "kasten öldürme"den tutuklanmıştı.

Pelin Kaya'nın cenazesi ise 21 Ocak'ta Malta'dan Türkiye'ye gönderilmiş ve 22 Ocak'ta İstanbul'da toprağa verilmişti.