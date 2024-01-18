Malta'da hayatını kaybeden Türk iç mimar Pelin Kaya anıldı

Malta'da geçen yıl kaldırımda yürüdüğü sırada bir aracın çarpması sonucu 30 yaşında hayatını kaybeden Türk iç mimar Pelin Kaya, ölüm yıl dönümünde olayın yaşandığı yerde anıldı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Pelin Kaya'nın yaşamını yitirdiği Gzira kentinde Testeferrata Caddesi'ndeki restoranın önünde, olayın birinci yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Törene, Pelin Kaya'nın ablası Derya Kaya, Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Maltalı Başkanı Roberta Metsola, Malta Dışişleri-Avrupa İşleri ve Ticaret Bakanı Ian Borg, Türkiye'nin Valetta Büyükelçisi Erdeniz Şen ve büyükelçilik yetkililerin yanı sıra Gzira Belediye Başkanı Conrad Borg Manche, Pelin'in arkadaşları, Malta'da yaşayan Türk vatandaşları ile çok sayıda Maltalı katıldı.

Anma dolayısıyla Pelin'in anısına olay yerinde yapılan anıta, ilk olarak abla Derya Kaya ardından Maltalı Bakan Borg ve Büyükelçi Şen beraber çiçek bıraktı.

Törende gözyaşlarını tutamayan Pelin'in ablası Derya Kaya, yaptığı konuşmada, kendisi için böylesine zor günde Pelin'i anmak üzere buraya gelenlere teşekkür etti.

Kaya, kardeşinin son nefesini verdiği yerde toplandıklarına dikkati çekerek, olaydan sonraki ilk andan itibaren Malta'da adalete sığındıklarını ve adalet beklediklerini söyledi.

Büyükelçi Erdeniz Şen de genç yaşta elim bir hadisede kaybettikleri Pelin Kaya'yı anmak için bir araya geldiklerini, Kaya ailesinin acısını paylaştıklarını ifade etti.

Şen, başta AP Başkanı Metsola ve Malta Dışişleri-Avrupa İşleri ve Ticaret Bakanı Ian Borg olmak üzere törene katılanlara teşekkür etti.

Büyükelçi Şen, "Dost Malta hükümeti ve halkının bu acılı süreçte rahmetli Pelin Kaya'nın ailesine verdikleri destek ve yardımdan dolayı teşekkür ediyoruz. Adaletin bir an önce tecelli etmesini diliyoruz." dedi.

Bu arada, törenin yapıldığı yerdeki restoran tören nedeniyle faaliyetini durdurdu.

Pelin Kaya'nın hayatını kaybettiği olay

Malta'nın Gzira kentinde Testeferrata Caddesi'nde 18 Ocak 2023'te saat 01.00 sularında Jeremie Camilleri'nin kullandığı araç, bir restoranının önünde yürüyen Pelin Kaya'ya çarpmıştı.

Görgü tanıkları, Camilleri'nin aracından inerek çarptığı Kaya'ya taş attığını ve yardım etmek isteyenlere de engel olduğunu aktarmıştı.

Malta polisi, saldırgan tavırlar sergileyen Camilleri'yi elektro şok tabancası yardımıyla gözaltına almıştı.

Camilleri, çıkarıldığı mahkemede, "kasten öldürme" suçundan tutuklanmıştı.

Pelin Kaya'nın cenazesi 22 Ocak 2023'te İstanbul'da toprağa verilmişti.

Pelin Kaya'nın katil zanlısı Jeremie Camilleri'nin tutuklu yargılanmasına devam ediliyor. Bir sonraki duruşma 24 Ocak'ta yapılacak.

Pelin'in ablası Derya Kaya, acı olayın yıl dönümü dolayısıyla AA'ya yaptığı açıklamada, katil zanlısı Jeremie Camilleri'nin üst mahkemede yargılanarak ömür boyu hapis cezası alması için hukuk mücadelelerini sürdürdüklerini belirterek, "Ailem adına konuşuyorum, biz bu savaşa hazırız, bunun için hazırlandık ve çok erken çalınmış bir hayatın 'adalet bekçisi' olmaya devam edeceğiz. Vazgeçmemiz mümkün değil. Süreç ne kadar uzarsa uzasın biz adaleti eninde sonunda alacağız." ifadelerini kullanmıştı.