Malta'da Düzenlenen Noel Panayırı Ziyaretçilerin İlgi Odağı Oldu
VALETTA, 10 Aralık (Xinhua) -- Malta'nın başkenti Valetta'da Triton Çeşmesi yakınlarındaki Noel panayırını ziyaret eden insanlar, 9 Aralık 2023. Cuma günü ziyarete açılan Noel ışıklarıyla süslü panayır, 7 Ocak 2024 tarihine kadar açık kalacak.
VALETTA, 10 Aralık (Xinhua) -- Malta'nın başkenti Valetta'da Triton Çeşmesi yakınlarındaki Noel panayırını ziyaret eden insanlar, 9 Aralık 2023.
Cuma günü ziyarete açılan Noel ışıklarıyla süslü panayır, 7 Ocak 2024 tarihine kadar açık kalacak. (Fotoğraf: Jonathan Borg/Xinhua)