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Malta'da Düzenlenen Noel Panayırı Ziyaretçilerin İlgi Odağı Oldu

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VALETTA, 10 Aralık (Xinhua) -- Malta'nın başkenti Valetta'da Triton Çeşmesi yakınlarındaki Noel panayırını ziyaret eden insanlar, 9 Aralık 2023. Cuma günü ziyarete açılan Noel ışıklarıyla süslü panayır, 7 Ocak 2024 tarihine kadar açık kalacak.

VALETTA, 10 Aralık (Xinhua) -- Malta'nın başkenti Valetta'da Triton Çeşmesi yakınlarındaki Noel panayırını ziyaret eden insanlar, 9 Aralık 2023.

Cuma günü ziyarete açılan Noel ışıklarıyla süslü panayır, 7 Ocak 2024 tarihine kadar açık kalacak. (Fotoğraf: Jonathan Borg/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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