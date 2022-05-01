Malta'da Dünya Tai Chi Günü Kutlandı

GOZO, 1 Mayıs (Xinhua) -- Malta'nın Gozo Adası'ndaki Cittadella'da Tai Chi yapanlar, 30 Nisan 2022. Tai Chi severler Cumartesi günü yani Dünya Tai Chi Günü'nde, Malta'nın en sembolik mekanlarında ilk kez flash-mob Tai Chi etkinliği ile kutlama yaptı. (Fotoğraf: Chen Wenxian/Xinhua)

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