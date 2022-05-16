Malta'da 600 horoz birincilik için yarıştı - Haberler

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Malta'da 600 horoz birincilik için yarıştı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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- Malta'da 600 horoz birincilik için yarıştı Malta'da düzenlenen kümes hayvanları fuarında 600 horoz birincilik için yarıştı.

- Malta'da 600 horoz birincilik için yarıştı

VALLETTA - Malta'da düzenlenen kümes hayvanları fuarında 600 horoz birincilik için yarıştı.

Malta'nın Attard bölgesinde San Anton bahçesinde kümes hayvanları fuarı düzenlendi. Büyük ilgi gören fuarda yaklaşık 600 farklı horoz yarıştı. Horozlar hakkında bilgi alan ziyaretçiler horozları tek tek inceledi. Fuarda yarışan 600 horoz arasından çıkan birinci, ikinci ve üçüncü seçilen horozların kafeslerine etiketler koyuldu.

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Malta, Güncel, Haberler

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