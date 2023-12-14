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Malta, Cumhuriyet Bayramını Kutladı

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VALETTA, 14 Aralık (Xinhua) -- Malta'nın başkenti Valetta'da düzenlenen Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sırasında Silahlı Kuvvetleri denetleyen Malta Cumhurbaşkanı George Vella (ortada), 13 Aralık 2023. Malta, Çarşamba günü cumhuriyetin ilanının 49. yıldönümünü kutladı.

VALETTA, 14 Aralık (Xinhua) -- Malta'nın başkenti Valetta'da düzenlenen Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sırasında Silahlı Kuvvetleri denetleyen Malta Cumhurbaşkanı George Vella (ortada), 13 Aralık 2023.

Malta, Çarşamba günü cumhuriyetin ilanının 49. yıldönümünü kutladı. (Fotoğraf: Jonathan Borg/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Cumhuriyet Valetta Malta Kutlamalar Politika Güncel Haberler

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