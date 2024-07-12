Malta Büyük Limanı'nda Elektrifikasyon Projesi Tamamlandı

VALLETTA, 12 Temmuz (Xinhua) -- Malta'nın Büyük Limanı'ndaki 33 milyon euro (36 milyon ABD doları) değerindeki proje sayesinde limana yanaşan yolcu gemileri motorlarını kapatıp limandaki elektriğe bağlanarak karbondioksit emisyonu ve kirliliklerini yüzde 90 oranında azaltabilecek.

Malta Başbakanı Robert Abela Çarşamba günü düzenlenen açılış etkinliğinde yaptığı konuşmada, bir ada ülkesi olarak Malta'daki limanların ticaret ve turizmi kolaylaştırdığı için ülke ekonomisinin kalbinde yer aldığını söyledi. Abela, Büyük Liman'ın elektrifikasyonu gibi projelerin, denizcilik alanında sürdürülebilir çözümlerin uygulanmasında ülkenin öncü olmasını sağladığını ifade etti.

Aberla, projenin Avrupa'da türünün en iyilerinden biri olduğunu ve Malta'yı aynı anda beş yolcu gemisine kıyıdan gemiye elektrik hizmeti veren ilk ülkelerden biri haline getirdiğini belirtti.

Avrupa Birliği'nin Connecting Europe Facility fonu tarafından ortaklaşa finanse edilen proje, başkent bölgesinde yaşayan yaklaşık 17.000 ailenin hava kalitesini büyük ölçüde iyileştirecek.

Toplam 64 mega volt amper (MVA) elektrik sağlayabilen sistem 11 veya 5,5 kilovolt (kV) gerilimlerle ve 50 veya 60 hertz frekanslarla çalışıyor. 18 transformatör ve dört frekans dönüştürücü ile donatılmış frekans dönüştürücü istasyonları tarafından desteklenen sistem, 90 kilometre uzunluğundaki güç kabloları ile elektrik dağıtımı yapıyor.

Projenin karbondioksit emisyonlarını yılda yaklaşık 30.400 ton azaltması bekleniyor.