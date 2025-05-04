Malta Başbakanı Abela, Gazze'ye Yardım Götüren Gemiye Yapılan İHA Saldırısını Değerlendirdi

Malta Başbakanı Robert Abela, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak üzere yola çıktıktan sonra Malta açıklarında insansız hava araçlarının (İHA) saldırısına uğrayan Özgürlük Filosu Koalisyonu'na ait "Conscience (Vicdan)" gemisinde gerçekten insani yardım taşındığının teyit edilmesinden sonra bakım ve onarımını üstlenmeyi teklif ettiklerini söyledi.

Times of Malta gazetesinin haberine göre, Başbakan Abela, 2 Mayıs'ın erken saatlerinde Conscience gemisinin Malta açıklarındaki uluslararası sularda İHA'larla hedef alınmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Abela, geminin incelenmesi gerektiğini belirterek, "Geminin gerçekten insani yardım taşıdığını doğruladıktan sonra onarımını üstlenmeyi teklif ediyoruz." dedi.

Bunun açıklığa kavuşturulması gereken bir konu olduğunu ifade eden Abela, "Çünkü mürettebat hala gemide ne olduğuna dair bir liste sunmuş değil. Gemideki yükün Gazze'ye yönelik insani yardım olduğunu teyit ettiğimiz anda onarımla ilgileneceğiz." diye konuştu.

Abela, "Conscience" gemisinin halihazırda bir bayrağı ve sigortası olmadığı için Malta kara sularında geminin denetlenmesine de hazır olmadıklarını ve sadece devletin durumu kontrol edebildiği koşullarda geminin içeri alınacağını, buna karşın mevcut durumda ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Başbakan Abela, "Hepimiz, geminin mümkün olan en kısa sürede Gazze'ye ulaşmasını, Malta limanında ya da kara sularında süresiz olarak kalmamasını, eğer gerçekten insani yardım taşıyorsa bunun ihtiyaç sahiplerine en hızlı şekilde ulaşmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Hükümet olarak konuya ilişkin İsrail ile "bakanlık düzeyinde" temas halinde olduklarını aktaran Abela, bu temasa dair herhangi bir açıklama yapmayacağını ve İHA saldırısının "sadece bir iddia" olduğunu öne sürdü.

Abela, söz konusu olaya İsrail'in katılıp katılmadığına ilişkin Malta Hükümeti'nin bir araştırması olup olmadığı yönündeki soruya ise bir yorum yapmadı.

Hükümetinin önceliğinin gerçekleri ortaya çıkarmak olduğunu vurgulayan Abela, "Çatışmalar başladığından beri tüm savaş ve misilleme eylemlerini kınadım. Eğer iddialar doğrulanırsa, saldırıyı kınamakta tereddüt etmem." diye konuştu.

Başbakan Abela, gemide yangın ihbarı alındıktan sonra, "Conscience"a yangın söndürme gemisi gönderdiklerini, ayrıca gemideki mürettebatı kurtarmak için teklifte bulunduklarını ancak bunun reddedildiğini söyledi. Abela, bu tekliflerinin halen geçerli olduğunu dile getirdi.

"Conscience" gemisi kaptanının, Maltalı denetçilerin gemiye çıkmasına izin vermediğini ifade eden Abela, "Hasarın niteliğinin ne olduğunu, denizde tamir edilip edilemeyeceğini ve gerçekten bir saldırı sonucu mu oluştuğunu belirlemek için bir denetime ihtiyacımız var. Ayrıca geminin seyrine devam edip edemeyecek durumda olup olmadığını da belirlemeliyiz. Ama kaptan, denetçiyi gemiye almıyor." yorumunu yaptı.

Bu arada, ana muhalefetteki Milliyetçi Partinin (PN) lideri Bernard Grech, hükümete, Malta kara sularının hemen dışında bir yardım gemisine yönelik iddia edilen İHA saldırısı hakkında bildikleri konusunda daha şeffaf olması çağrısında bulundu.

Grech, Gazze'ye yardım götüren konvoyun vurulmasıyla ilgili olarak Başbakan Abela'ya acil görüşme talebinde bulunduğunu da belirtti.

Abela da muhalefet liderinin konuyla ilgili acil toplantı çağrısına olumlu yanıt vererek, bunun partiler üstü bir konu olduğunu vurguladı.

Diğer yandan, Malta makamlarınca "Conscience" gemisinin Malta kara sularına ve limanlarına da giriş izni verilmediği için geminin uluslararası sularda bekleyişi sürüyor.

Özgürlük Filosu Koalisyonu'nun Malta açıklarındaki "Conscience" gemisine İHA saldırısı

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını sona erdirmek için dünyanın farklı yerlerinden kampanya ve inisiyatiflerin bir araya gelmesiyle oluşturulan ve olası tehlikelere karşı gizli tutulan Özgürlük Filosu Koalisyonu (Freedom Flotilla Coalition-FFC) yardım gemisi, 2 Mayıs'ta yerel saatle 00.23'te insansız hava araçlarının saldırısına uğramıştı.

Koalisyonun yardım gemisine yapılan saldırıda geminin gövdesinde gedik açılmış, pruvasında yangın çıkmıştı.

Times of Malta gazetesi, 2 Mayıs'ta Özgürlük Filosu Koalisyonu gemisinin insansız hava araçlarının saldırısına uğramasından önce İsrail'e ait bir C-130 askeri nakliye uçağının, Malta etrafında 3 saat boyunca turladığını yazmıştı.

İsrail devlet televizyonu KAN da Gazze'ye insani yardım ulaştırma hedefiyle yola çıkan gemiye Malta yakınlarındaki uluslararası sularda yapılan saldırıdan yalnızca saatler önce bir İsrail askeri nakliye uçağının Malta'ya doğru gittiğini doğrulamış, ancak bu uçağın, "Conscience" gemisine İHA saldırısından saatler önce, saat 9'da ülkenin güneyindeki hava üssüne döndüğünü bildirmişti.