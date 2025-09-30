Malta Başbakanı Abela'dan Trump'ın Barış Planına Destek

Malta Başbakanı Robert Abela, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de ateşkese varılması amacıyla sunduğu barış planını memnuniyetle karşıladığını belirterek, tüm taraflara adil bir iki devletli çözüme bağlı kalmaları çağrısı yaptı.

Abela, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Filistin'i tanımasının ardından Malta hükümeti, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de barışı sağlama, rehinelerin serbest bırakılması ve Hamas mağdurlarının geri dönüşüne ilişkin çabalarını memnuniyetle karşıladı. Tüm taraflara, her iki halkın haklarını ve beklentilerini güvence altına alan adil bir iki devletli çözüme bağlı kalmaları çağrısı yaptı." ifadelerini kullandı.

Başbakan Abela, 22 Eylül'de ABD'nin New York kentindeki Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu çerçevesinde düzenlenen "BM bünyesinde Filistin Meselesine Çözüm Bulunması ve İki Devletli Çözümün Hayata Geçirilmesi Konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferans"taki konuşmasında, Filistin Devleti'ni resmen tanıdıklarını ilan etmişti.

Beyaz Saray'da açıklanan 20 maddelik plan

Beyaz Saray, ABD Başkanı Trump'ın 20 maddeden oluşan "Gazze Çatışmasını Sonlandıracak Kapsamlı Planı" adlı önerisini açıklamıştı.

Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, planın taraflarca kabul edilmesi halinde "savaşın" derhal sona ereceğini, İsrail'in Gazze'den kademeli olarak geri çekileceğini, Gazze'de Hamas'ın rolünün olmadığı yeni bir sürecin başlayacağını ve tüm esirlerin serbest kalacağını söylemişti.

Netanyahu da planın "savaş hedeflerini gerçekleştirdiğini" belirterek, destek açıklaması yapmıştı.