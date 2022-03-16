Malta bandıralı kruvaziyer, 145 turistle Kuşadası'na geldi - Haberler

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Malta bandıralı kruvaziyer, 145 turistle Kuşadası'na geldi

AA - İbrahim Uzun - Güncel
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Malta bandıralı kruvaziyer, 145 turistle Kuşadası'na geldi

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki limana, 145 turisti taşıyan Malta bandıralı kruvaziyer "Europa" yanaştı.

KUŞADASI, AYDIN (AA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki limana, 145 turisti taşıyan Malta bandıralı kruvaziyer "Europa" yanaştı.

Turistlerin bir kısmı otobüslerle Meryem Ana Evi'nin de bulunduğu Efes Antik Kenti turuna çıktı. Bazıları da Kuşadası'daki alışveriş yerlerine gitti.

Global Ports Holding Doğu Akdeniz Bölge Direktörü ve Ege Port Kuşadası Genel Müdürü Aziz Güngör, geminin kaptanı Andreas Greulich'e plaket verdi.

Güngör, nisan ayında kruvaziyer turizminin hız kazanacağını belirterek, "Kruvaziyer turizminde kara bulutlar dağıldı. Türkiye'de kruvaziyer turizmi yükseliş trendine girdi. Kuşadası için 2022 yılı çok önemli bir sezon olacak." dedi.

Malta bandıralı kruvaziyer, 145 turistle Kuşadası'na geldi

Malta bandıralı kruvaziyer, 145 turistle Kuşadası'na geldi

Malta bandıralı kruvaziyer, 145 turistle Kuşadası'na geldi

Malta bandıralı kruvaziyer, 145 turistle Kuşadası'na geldi

AA / İbrahim Uzun - Güncel

Kruvaziyer, Kuşadası, Aydın, Malta, Güncel, Haberler

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